Les derniers retardataires ne doivent plus traîner: il est plus que temps de remplir sa déclaration d'impôts sur Tax-on-web, avertit jeudi le SPF Finances. Les particuliers ont jusqu'au 11 juillet pour se soumettre à l'exercice.

Tic, tac, l'horloge tourne, il ne reste qu'une semaine pour remplir sa déclaration d'impôts via Tax-on-web! Le SPF Finances rappelle aux contribuables que l'exercice est facilité par les données préremplies, l'aide en ligne et l'avertissement automatique d'erreur. "Cela peut se faire en quelques clics!" A la fin, il ne faut pas oublier de cliquer sur "Envoyer" et de vérifier qu'un accusé de réception confirme bien que la déclaration est reçue.

A une semaine du terme, plus d'1,8 million de déclarations ont déjà été remplies (1.841.644 à 02h00 jeudi matin).

Les contribuables qui ont recours à un comptable ont eux jusqu'au 24 octobre pour encoder leur déclaration sur Tax-on-web. Ceux qui sont restés à l'ère du papier avaient eux jusqu'au 28 juin pour se soumettre.