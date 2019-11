C'est une grande figure belge de la place de Luxembourg qui s'en est allée : Patrick Zurstrassen avait non seulement présidé de 1987 à 2002 aux destinées de la filiale grand-ducale d'Indosuez (devenue, Crédit Agricole Indosuez Luxembourg), mais il avait été un acteur majeur du développement de Luxembourg comme place spécialisée dans l'industrie des fonds de placement.

Sa grande connaissance du secteur devait bientôt faire de Patrick Zurstrassen un des piliers de cette industrie, au point que c'est ce banquier d'origine verviétoise qui succéda à Pierre Vansteenkiste à la tête de l'Alfi (l'association luxembourgeoise des fonds d'investissement) entre 1992 et 1995. Il présida aussi la Fédération européenne des fonds et des sociétés d'investissement, de 1993 à 1996.

Homme de grande rigueur, Patrick Zurstrassen avait accompli une deuxième vie professionnelle en s'occupant de gouvernance et étant un des fondateurs de la société luxembourgeoise The Director's Office. Il siégea ainsi dans de nombreux conseil d'administration, notamment dans société de gestion de fonds. Il oeuvra pour les plus grands groupes : Lombard Odier, La Baloise, le Foyer, Goldman Sachs, Natixis, Barclays, Unicredit.... . Là aussi, ses compétences le portèrent à siéger dans certains comités d'avis de la Commission de surveillance du secteur financier de Luxembourg, et à présider l'Institut luxembourgeois des administrateurs, de 2005 à 2011. Patrick Zurstrassen présida également, de 2011 à 2014, la Confédération européenne des associations d'administrateurs.

Cet ingénieur de formation issu de l'Université de Liège, mais qui avait parachevé ses études à l'Université de Leeds et à l'Université de Californie, enseigna longtemps à l'UCL et à l'Insead.

Patrick Zurstrassen était un cousin éloigné de Jean et José Zurstrassen, les fondateurs de Skynet et Keytrade.

