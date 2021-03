Les Pays-Bas et le Luxembourg se classent juste après les îles Vierges, Caïmans et les Bermudes.

Les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les Bermudes dominent l'index des paradis fiscaux dressé par Tax Justice Network, dans un nouveau rapport bisannuel sur l'évasion fiscale publié mardi. Voisins de la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se classent respectivement aux 4e et 6e places dans cette liste des pays qui jouent un rôle important en la matière à l'échelle mondiale.

Pour établir leur classement, les chercheurs de l'ONG britannique ont analysé dans quelle mesure les législations nationales permettent aux entreprises d'éluder l'impôt. Ils ont également tenu compte des flux d'argent de multinationales transitant par ces pays.

Forts de cette combinaison, les chercheurs ont établi cette liste, où les Pays-Bas figurent en 4e place, suivis de la Suisse et du Luxembourg.

La Belgique, quant à elle, occupe la 16e place de cet index, principalement en raison de l'activité financière conséquente des multinationales dans le royaume.

