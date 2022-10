NewB démantèle ses activités bancaires

NewB, qui se présentait comme une banque éthique et durable, vient d'entamer son plan de démantèlement qui vise à sortir la société du secteur bancaire, écrivent L'Echo et De Tijd mercredi. Dès que ce plan aura été exécuté, NewB perdra sa licence bancaire et cessera d'être une banque.