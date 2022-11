NewB convoquera une nouvelle assemblée générale pour le 17 décembre 2022, annonce dimanche la banque coopérative belge actuellement à la recherche d'un plan de sauvetage.

La semaine dernière, des coopérateurs de NewB ont obtenu en justice la nomination d'un administrateur provisoire à la tête de la banque, ainsi que la suspension de l'assemblée générale prévue normalement ce samedi, après l'annonce "in extremis" d'un accord de rapprochement entre NewB et VDK, une banque coopérative flamande.

De l'opinion du Comité de direction, "nos projets représentent, après l'échec de l'augmentation de capital, une excellente opportunité d'évolution pour les activités de NewB, qui garantirait à la fois les droits des clients et déposants et les intérêts des coopérateurs", avance la société. "Il est dès lors indispensable, selon l'administrateur judiciaire, que NewB puisse décider au plus vite de son avenir, et que les coopérateurs puissent se prononcer dans les plus brefs délais sur cet avenir en général et sur l'opportunité de cette opération avec vdk bank en particulier", poursuit-elle.

La date envisagée pour cette AG est le samedi 17 décembre. Les convocations seront envoyées dans les prochains jours. L'administrateur judiciaire y fera rapport sur les mérites du projet de rapprochement avec VDK. Dans l'intervalle, l'administrateur judiciaire et le Comité de direction organiseront des séances d'information destinées à informer les coopérateurs "en toute transparence".

NewB dispose encore à ce jour de l'agrément bancaire et reste sous la supervision de la Banque Nationale de Belgique (BNB).

