Moody's révise de stable à négative sa perspective pour le système bancaire belge, annonce jeudi l'agence de notation. Elle souligne que la propagation du coronavirus aura des conséquences sur l'économie européenne cette année en raison des fermetures d'entreprises et des mesures de confinement.

Les perspectives des systèmes bancaires belge, danois, néerlandais, français, italien et espagnol passent de stables à négatives. Moody's s'attend à ce que l'environnement opérationnel de ces systèmes se détériore de façon significative en raison des perturbations liées aux coronavirus.

Les perspectives sur les systèmes bancaires allemand et britannique demeurent par ailleurs négatives.

Les bouleversements économiques et boursiers provoqués par la pandémie vont diminuer l'activité des entreprises et augmenter les actifs à risques pour les banques, entraînant une diminution de la rentabilité, analyse Moody's.

Les perspectives des systèmes bancaires belge, danois, néerlandais, français, italien et espagnol passent de stables à négatives. Moody's s'attend à ce que l'environnement opérationnel de ces systèmes se détériore de façon significative en raison des perturbations liées aux coronavirus. Les perspectives sur les systèmes bancaires allemand et britannique demeurent par ailleurs négatives. Les bouleversements économiques et boursiers provoqués par la pandémie vont diminuer l'activité des entreprises et augmenter les actifs à risques pour les banques, entraînant une diminution de la rentabilité, analyse Moody's.