Les indicateurs boursiers s'affolent, un nouveau krach est-il possible ?

Wall Street a battu son record de la plus longue période haussière et même le Nasdaq a pulvérisé ses records qui dataient de la bulle technologique. Les bonus flambent de nouveau, chaque trader de Wall Street ayant reçu, en moyenne, des étrennes de 184.220 dollars fin 2017. Conditionnés par la politique des banques centrales, les investisseurs continuent de prendre de plus en plus de risques sans même s'en apercevoir, selon Michael Wilson, chief equity strategist chez Morgan Stanley. Un signal d'alerte de plus que les marchés feintent d'ignorer.

