Les indépendants "starter" de plus en plus jeunes

En juin 2018, près d'un starter indépendant sur 3 avait moins de 30 ans. Près d'une personne sur 5 de ce groupe avait moins de 25 ans et 6,6 % même moins de 22 ans, selon des chiffes du prestataire de services RH Acerta, publiés vendredi. La part de starters de moins de 22 ans a ainsi augmenté de 42,5% entre 2017 et 2018, et ce, alors que le nombre des plus jeunes entrepreneurs a déjà plus que doublé en 2017. Les starters sont de plus en jeunes.