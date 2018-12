Les détenteurs de cartes Visa chez BNP Paribas Fortis ont aussi accès à Apple Pay

La semaine dernière, la banque belge avait offert l'accès à ce service à ses clients ainsi qu'à ceux de Hello Bank! et de Fintro. Seules les cartes de débit et de crédit MasterCard étaient cependant disponibles. Visa vient donc s'y ajouter.

En magasin, le service fonctionne avec l'iPhone SE, l'iPhone 6 et ses versions ultérieures, ainsi qu'avec l'Apple Watch. Pour valider ses achats, il faut s'authentifier, soit grâce au capteur d'empreinte digitale intégré Touch ID, soit en cliquant sur le bouton latéral du smartphone avec Face ID, la technologie de reconnaissance faciale.

BNP Paribas Fortis dispose d'une exclusivité sur Apple Pay pour une période définie, négociée via un contrat-cadre conclu entre sa société mère française BNP Paribas et Apple. On en ignore la durée mais il faudra donc un certain temps avant que d'autres banques offrent le service.