L'année 2023 n'a pas encore commencé que quelques beaux cadeaux financiers sont déjà annoncés. En voici dix.

Plus de 500.000 employés verront leur salaire augmenter de 11,08% au 1er janvier 2023, selon un calcul du prestataire de services RH Acerta.On s'attend aussi à une hausse du salaire net. Le précompte professionnel sera en effet calculé différemment à partir de janvier 2023. Actuellement, il est calculé par tranches, sur un montant brut arrondi au multiple inférieur de 15 euros. À partir du 1er janvier 2023, ce sera à partir du montant exact. À cela s'ajoute aussi une adaptation des barèmes fiscaux pour le calcul du précompte professionnel. Selon le prestataire de services RH SD Worx, on doit s'attendre à une augmentation du salaire net dans le secteur privé et public d'au moins 50 euros par mois. L'Inami a validé pour 2023 toute une série de mesures qui devront faciliter l'accessibilité aux soins. - Les plafonds du ticket modérateur du maximum à facturer ne seront pas indexés en 2023 ce qui veut dire que, "665.000 ménages dont 450.000 avec une personne souffrant d'une maladie chronique, seront à l'abri de la hausse des coûts de santé", selon le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit).- Les lunettes seront mieux remboursées puisque les verres seront remboursés à partir d'une dioptrie de 6.- Les soins dentaires seront gratuits chez un prestataire conventionné jusqu'à 19 ans (au lieu de 18) et il n'y a plus de limite d'âge pour le remboursement de l'examen buccal préventif.L'octroi des primes fédérales a été étendu jusqu'en mars 2023. Soit 135 euros/mois pour le gaz et 61 euros/mois pour l'électricité. La TVA est également maintenue à 6% sur le gaz et l'électricité jusqu'à fin mars, voire peut-être même plus, si la mesure est installée dans la durée. Ensuite, le plan REPowerEU vient encore d'être renforcé. 20 milliards d'euros ont été ajoutés aux 300 milliards initiaux. Ce plan vise à transformer le système énergétique européen en réduisant la dépendance au gaz russe et en renforçant et soutenant la transition énergétique. Concrètement cela va se traduire par un renforcement des primes énergies au niveau de régions, dit l'Echo. Par exemple, de plus grosses primes énergie ou des mesures plus diversifiées et élargies à différents revenus. Le taux des intérêts des comptes épargnes remonte et cette hausse devrait perdurer. Il y a quelques jours des banques comme Belfius et le groupe KBC ont annoncé qu'elles allaient augmenter les leurs, dès janvier. Le taux de base de leur compte-épargne passera de ainsi 0,01% à 0,35%. Ces banques ne devraient pas être les dernières. Il semble aussi qu'il ne devrait pas y avoir de hausse des frais bancaires en 2023 puisque ceux-ci ont lieu généralement en janvier et que rien de tel n'a semble-t-il encore été annoncé. À partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance comptera 20 jours au lieu de 15. Les trois premiers jours, le travailleur reçoit son salaire normal, à partir du quatrième jour, il recevra une allocation de la mutualité. Ces jours de congé peuvent être pris librement dans les quatre premiers mois qui suivent le jour de l'accouchement. Pour les adoptions, il sera possible de demander trois semaines supplémentaires de congé en plus du droit de base de six semaines. Si l'adoption concerne un enfant handicapé, le droit de base de douze semaines est complété par six semaines supplémentaires.Avec un coût moyen de 463 euros, la crèche peut sérieusement plomber le budget d'une famille. Pour réduire la note, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose de réduire de 70% la note des parents isolés à partir du 1 er janvier. Pour ceux qui bénéficiant du statut BIM (soit avec des revenus bruts imposables de 23.680,87 euros, augmentés de 4.383,98 euros par personne à charge), c'est même gratuit. Toujours à Bruxelles, une prime de naissance a été validée pour les couples homosexuels masculins. Elle aura même un effet rétro actif. Le congé éducation permet aux travailleurs de suivre une formation agréée pendant les heures de travail tout en conservant leur salaire normal, jusqu'à un certain plafond. Pour l'année scolaire 2022-2023, ce plafond s'élève à 3 170 euros. En raison de l'inflation élevée, ce montant a dans l'intervalle été adapté, c'est une première. Un nouveau projet d'arrêté royal précise que du 1er septembre au 31 décembre 2022 inclus, le plafond salarial reste de 3 170 euros. Du 1er janvier au 31 août 2023 inclus, ce plafond est porté à 3 364 euros.À partir du premier janvier 2023, il y aura une réduction pour les acheteurs qui achètent avec un crédit un bien dont le prix d'achat est inférieur ou égal à 850.000 euros. Lire aussi| À partir du 1er avril, à Bruxelles, il y aura aussi une majoration de l'abattement fiscale pour les biens immobiliers. L'abattement fiscal portera sur une première tranche de 200.000 euros contre 175.000 euros actuellement. Cela représente une économie de 25.000 euros dit l'Echo. Le plafond au-delà duquel l'habitation ne peut plus bénéficier d'un abattement est lui aussi tiré vers le haut puisqu'il passe de 500.000 euros à 600.000 euros.En Wallonie, à partir de l'été, l'abattement fiscal sera doublé. Il passera à 40.000 euros, si le prix du bien ne dépasse pas 350.000 euros, au lieu de 20.000. Pour les biens entre 350.000 euros et 500.000 euros, l'abattement est dégressif et oscille entre 40.000 et 20.000 euros. Au-delà de 500.000 euros, l'abattement reste à 20.000 euros. Le premier rappel envoyé sera gratuit et la personne disposera de 14 jours pour régler ses dettes. Ce n'est que si la dette reste impayée par la suite que ses intérêts de retard et des frais forfaitaires pourront être appliqués. Autre bonne nouvelle, pour une dette inférieure à 150 euros, les dommages et intérêts ne pourront pas dépasser 20 euros. À noter que cette réforme des frais de rappel n'est pas encore passée au parlement. Une nouvelle mesure prévoit d'adapter la période de référence pour le calcul de la condition d'accès à la pension minimum, afin de soutenir les conjoints-aidants d'indépendants qui n'en bénéficiaient pas. Dorénavant, les conjoints aidants nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968 qui remplissent toutes les conditions fixées auront aussi droit à une pension minimum. Cela concerne au moins 17.326 conjoints aidants d'indépendants.Dès l'année prochaine, un nouvel outil développé par la FSMA, le régulateur financier, devrait faciliter la comparaison entre assurances familiales, mais aussi les autres produits d'assurance.