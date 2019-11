L'âge effectif de départ à la pension en Belgique est toujours plus bas que la moyenne de ceux des pays de l'OCDE. En 2018, il s'établissait en moyenne à 61,8 ans, selon le dernier rapport de l'institution en la matière publié mercredi.

Au sein de l'OCDE, les plus bas ont été relevés en Slovaquie (61,1 ans), France (60,8) et au Luxembourg (60,5). Ces trois pays ont des âges légaux de départ à la pension plus bas que celui de la Belgique, fixé à 65 ans actuellement. La moyenne pour les 36 pays de l'OCDE est de 65,4 ans pour l'âge de départ effectif et de 64,2 ans pour le départ légal. Grâce à cet arrêt de travail plus précoce qu'ailleurs, les Belges peuvent bénéficier d'une plus grande espérance de vie à la pension que la plupart des autres pays. Ils figurent en 6e place des pays de l'OCDE: les femmes belges vivent en moyenne 25,5 ans après leur départ à le retraite et les hommes 21,1 ans.

C'est en France, en Espagne et en Grèce que l'on vit le plus longtemps après l'arrêt du travail. En Belgique, les personnes âgées comptent plus que leurs homologues des autres pays sur leur pension légale pour vivre. Elle représente environ 85% des revenus des plus de 65 ans, le pourcentage le plus élevé de l'OCDE. Le travail et le capital (y compris une épargne pension) représentent respectivement 8,9 et 6% de leurs revenus.

En conséquence, les Belges perdent une partie de leur niveau de vie à l'âge de la pension. Le revenu disponible moyen des plus de 65 ans représente environ 79,7% du revenu moyen de la population, alors que la moyenne dans l'OCDE est de 87,4%. Seuls l'Australie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Tchèque et la Corée du Sud présentent un pourcentage plus faible que celui enregistré en Belgique.