Les banques ne feront pas faillite ! C'est la bonne nouvelle du jour, pour ne pas dire du mois ou de l'année. Ce ne sont pas les banquiers (et Dieu sait si j'en connais) qui me l'ont dit, ni d'ailleurs les autorités qui les contrôlent, ni un initié qui m'aurait confié ce secret sous le sceau de la confidence.

Non, c'est simplement Marc Fiorentino, un observateur avisé de la Bourse et de la Finance. Dans sa dernière lettre d'information, à destination de ses clients français, il a rassuré ces derniers en leur disant que la grande différence entre la crise du COVID-19 et celle de 2008, c'est qu'en 2008, la crise avait été provoquée par les banques. Chacun avait peur à l'époque que sa banque fasse faillite... Aujourd'hui, les banques se portent bien, elles affrontent la crise en meilleure position financière qu'en 2008. Marc Fiorentino ajoute en résumé que, de toute façon, nos banques ne peuvent pas faire faillite car elles sont sous contrôle et tutelle de la banque centrale européenne, qui elle ne peut absolument pas faire faillite car elle est contrôlée par les Etats de la zone euro.

En fait, j'ai vérifié ces propos auprès d'amis banquiers, et ces derniers me disent que ces propos ne sont pas saugrenus, loin de là. C'est vrai, les banques ont des noms et des logos différents, mais en réalité, toutes les banques sont en quelque sorte nationalisées par la banque centrale européenne, ou si vous voulez nos banques sont devenues des filiales de la BCE. Vous le voyez vous-même, dès qu'un tsunami se produit (ce qui est le cas ici avec le virus) hop, la banque centrale européenne injecte des milliards d'euros pour assurer la liquidité des banques commerciales. En d'autres mots, nos banques commerciales sont sous assistance respiratoire.

On peut constater que les banques gesticulent au niveau marketing, disent qu'elles sont en concurrence acharnée, mais en réalité, elles sont sous la direction de la banque centrale européenne et n'ont plus grand-chose à dire en terme de gestion. Comme me le disait un ami banquier haut placé, les banques commerciales sont le moteur, mais c'est la BCE qui est le conducteur. La preuve, aujourd'hui les banques belges ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent en matière de prêts hypothécaires, elles sont sous la surveillance de la BNB qui est elle-même sous la dépendance de la BCE. A chaque fois qu'une banque commerciale octroie un crédit hypothécaire, elle doit prévoir un coussin financier supplémentaire, autrement dit, elle doit mettre plus d'argent de côté que pour un crédit normal. Même chose, lorsque votre banquier vous octroie un crédit pour votre société et qui dépasse X fois votre capacité à rembourser, là-aussi, le banquier est prié de mettre de côté encore plus d'argent sous la forme d'un coussin ou de fonds propres si vous voulez parler comme les financiers.

C'est autant d'argent en moins pour les activités des banques, et c'est normal : comme les Etats ne veulent plus sauver les banques commerciales, ils demandent à la BCE d'être très stricte avec ces dernières. En résumé, les banques commerciales ont très peu de marge de manoeuvre pour imposer des prix, c'est-à-dire des taux de crédits. Elles sont aussi obligées de déposer leurs liquidités excédentaires à la BCE chaque soir avec un taux négatif. Et elles sont obligées de prêter aux ménages et aux entreprises, et pour se faire, la BCE leur propose des taux avantageux.

Bref, vous l'avez compris c'est la BCE qui dicte la stratégie des banques commerciales. Et que reste-t-il comme marge de manoeuvre aux banques ? Comme leurs recettes sont sous la mainmise de la BCE, elles ne peuvent plus jouer que sur leurs coûts. C'est la raison pour laquelle la Bourse a massacré les actions bancaires, elle sait que c'est un secteur qui n'aura pas de croissance pendant quelques années encore. Mais au moins il ne fera pas faillite, et cela c'est une excellente nouvelle.

