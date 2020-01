Les quatre grandes banques belges (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC) vont s'associer pour créer un réseau commun de distributeurs automatiques de billets afin de répondre au changement de comportement des consommateurs en matière d'utilisation d'argent liquide, annoncent mercredi Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC dans un communiqué.

Les banques vont oeuvrer à une "répartition plus équilibrée des distributeurs tout en élargissant sensiblement les possibilités de déposer de l'argent liquide". Cette initiative commune est par ailleurs ouverte aux autres banques qui disposent d'un réseau de distributeurs de billets. Depuis 2012, le nombre de paiements électroniques a explosé de 70% alors que les retraits aux distributeurs ne cessent de reculer. Cette évolution oblige donc les banques à revoir leurs réseaux de distributeurs "notamment en raison des investissements importants continuellement requis pour l'approvisionnement et la sécurisation des distributeurs." Le nouveau réseau des 4 grandes banques sera basé sur une répartition "équilibrée" des distributeurs. "Il offrira, sur base de besoins réels et de paramètres géographiques objectifs, une disponibilité optimalisée d'argent liquide dans un périmètre défini: grâce à cette initiative, 95 % de la population belge devrait avoir accès à un distributeur à une distance maximale de 5 km", expliquent les banques. Les premiers nouveaux distributeurs feront leur apparition dans les rues à partir de la mi-2021.

