La banque coopérative en devenir a lancé une augmentation de capital de 30 millions d'euros, qui doit absolument aboutir pour le 27 novembre.

Vous avez peut-être remarqué, dans les gares et les endroits publics, ces affiches en faveur de NewB, le projet de banque coopérative et éthique porté par 52.000 coopérateurs et 160 ONG... Cette campagne n'est pas innocente : depuis le 25 octobre et jusqu'au 27 novembre, NewB est engagée dans une opération d'augmentation de capital qui doit lui permettre de récolter 30 millions d'euros d'argent frais. Faute de quoi, la banque ne verra pas le jour.

...