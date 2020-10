Tant les montants récoltés que le nombre de projets à financer dans le cadre d'opérations de financement participatif ou "crowdfunding" sont en constante augmentation en Belgique, rapporte Le Soir vendredi citant les chiffres de l'autorité des marchés financiers (FSMA).

En la matière, le compteur affiche 94 millions d'euros injectés à travers 234 appels lancés à des investisseurs "grand public" entre juillet 2018 et juin dernier, selon les données collectées par la FSMA. L'augmentation est constante, hors épidémie de Covid-19. "Le marché a été bien moins dynamique durant les six premiers de l'année et nous n'avons pas encore de vue claire sur son potentiel redémarrage. Mais si l'on compare 2018 à 2019, des années à périmètre constant donc, on remarque un doublement de l'offre et du montant total levé", indique Jean-Paul Servais, qui préside la FSMA.

"La digitalisation, via l'émergence de plateformes spécialisées a, bien sûr, permis cette visibilité. C'est une bonne nouvelle puisqu'on parle bien ici de soutenir l'économie réelle et locale", estime M. Servais.

A noter que le prêt participatif à destination des petites et moyennes entreprises (PME) capte la quasi-totalité du marché "participatif" en Belgique, soit 85 % des projets lancés.

