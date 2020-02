La star des cryptomonnaies vient de voir sa valeur bondir au-delà des 10.000 dollars. La dernière fois que le bitcoin était à pareille fête, c'était pendant l'été 2019. Le bitcoin avait alors tutoyé les 13.000 dollars, avant que la tendance s'inverse, faisant retomber le cours aux alentours des 7.000 dollars.

Depuis le début de l'année 2020, le bitcoin a repris des couleurs. La progression est même spectaculaire : son prix a augmenté de 40% en un mois à peine ! Selon Mathieu Jamar, fondateur du fonds crypto b40Lux, le franchissement de la barre symbolique des 10.000 dollars montre la persistance du marché haussier actuel. " Même s'il y a eu quelques trous d'air, le marché s'est renversé : en 2019, sur l'ensemble de l'année, le bitcoin a connu une progression de 80% ", évoque l'analyste. Actif hautement spéculatif, le bitcoin s'est redressé après une traversée du désert au cours de laquelle il est tombé sous les 4.000 dollars. Ce renversement de tendance s'inscrit dans la foulée d'événements considérés comme positifs pour le secteur des cryptomonnaies. L'annonce du libra, le projet de monnaie virtuelle de Facebook, a ainsi coïncidé avec une hausse des cours. Une série de défections parmi les membres fondateurs du libra et un accueil glacial de la part des Etats et des régulateurs ont mis le projet au frigo. Mais Mathieu Jamar voit d'autres signes positifs sur le marché. " Le précédent franchissement du cap des 10.000 dollars a été fortement alimenté par les particuliers. Cette fois, il y a moins d'agitation, ce qui laisse présager un mouvement haussier plus durable ", souligne le spécialiste. Deuxième signe encourageant : le marché des altcoins, ces cryptomonnaies alternatives au bitcoin (comme l'ether, le litecoin, le ripple, etc.), est beaucoup plus vigoureux. " Actuellement, les principales altcoins surperforment par rapport au bitcoin. Ce n'était plus arrivé depuis 2017. Cela démontre un soutien plus large sur le marché des cryptomonnaies. "