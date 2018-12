Le BEL 20 a perdu près d'un pourcent à la veille de noël

Galapagos (77,98) emmenait à nouveau ceux-ci en chutant de 3,32 pc, arGEN-X (80,70) abandonnant 1,82 pc. AB InBev (58,46) et Engie (12,28) avaient porté leurs pertes à 1,88 et 1,84 pc, Telenet (40,34) et Orange Belgium (16,66) chutant de 2,56 et 3,03 pc tandis que Proximus (23,28) cédait 0,81 pc. ING (9,32) abandonnait 1,80 pc tandis que KBC (56,66) et Ageas (38,87) se dépréciaient de 0,32 et 0,51 pc. Solvay (86,68) et UCB (71,74) reculaient de 1,32 et 0,66 pc contrairement à Umicore (34,78) qui gagnait 1,79 pc, Nyrstar (0,56) chutant par ailleurs de 4,75 pc. Bekaert (19,86) était négative de 1,97 pc et Aperam (22,25) positive de 0,95 pc, Ontex (16,48) perdant de justesse 0,42 pc. Bpost (7,81) était repassée de 0,64 pc dans le vert alors que Colruyt (61,90) et Ahold Delhaize (22,06) se dépréciait de 0,19 et 1,32 pc.

Hors indice, IBA (11,41) et Asit (1,70) regagnaient 2 et 3,6 pc alors que Bone Therapeutics (4,49) chutait de 3,6 pc, Biocartis (10,02) ET Fagron (13,74) étant négatives de 1,7 et 1,3 pc. Euronav (6,27) et Exmar (6,04) valaient 1,7 et 5,3 pc de moins que vendredi, Econocom (2,74) et EVS (21,10) reculant de 2,7 et 3,8 pc, Kinepolis (45,75) et D'Ieteren (32,50) de 3,4 et 2,7 pc, Agfa-Gevaert (3,18) de 2,1 pc. Roularta (14,40) et Jensen (32,50) remontaient par contre de 2,1 et 2,8 pc en compagnie de Shurgard (24,97) qui regagnait 3,4 pc.

Vers 14H00, l'euro s'inscrivait à 1,1410 USD, contre 1,1396 dans la matinée et 1,1392 vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or gagnait 3,55 dollars à 1.263,10 dollars et le lingot se négociait autour de 35.620 euros, en progrès de 55 euros.