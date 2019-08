La ruée vers l'or : le métal précieux profite de son statut de valeur refuge

C'est une véritable fièvre qui s'est emparée du marché de l'or. La semaine dernière, l'once s'envolait à plus de 1.500 dollars, avant de reculer légèrement. Un seuil qui n'avait plus été franchi depuis 2013. Le cours de l'or avait en réalité déjà commencé à s'emballer à partir du mois de juin, mais tout s'est accéléré la semaine passée lorsque la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'est envenimée. En deux mois à peine, l'once s'est appréciée de plus de 15%.

Les propriétaires de lingots et de pièces ont évidemment le sourire, mais pour plusieurs économistes, cette envolée est particulièrement inquiétante. L'escalade dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin fait planer une sérieuse menace sur l'économie mondiale et mine le moral ...

