"La protection des actionnaires minoritaires est insuffisante en Belgique"

Il y a un gros problème de protection des actionnaires minoritaires en Belgique, estimait mardi Kris Vansanten, à la tête du bureau de consultance Quanteus et actionnaires de Nyrstar, après la présentation du réviseur d'entreprise Deloitte au cours de l'assemblée générale de l'entreprise leader sur le marché du zinc. Deloitte a ainsi commenté que sa fonction se limitait à "juger de la validité des comptes annuels, et non de l'opportunité des décisions prises" par le conseil d'administration.