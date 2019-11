L'État belge a emprunté lundi 1,304 milliard d'euros via l'émission d'obligations, indique l'Agence de la dette. A 10 ans, le rendement moyen pondéré est de -0,064%.

Au total, 651 millions d'euros ont été levés via des bons à 10 ans, et 653 millions via des obligations à 12 ans, qui offrent elles un rendement de 0,076%.

Le taux à 10 ans était revenu en positif pour la première fois depuis juillet en novembre, mais il est repassé sous 0 entre-temps.