La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive?

UBS a-t-elle braconné sur les terres de sa filiale française et dissimulé des milliards d'euros d'avoirs non déclarés? Le géant bancaire suisse, jugé cet automne à Paris pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", sera fixé sur son sort mercredi.