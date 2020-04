L'application itsme, qui permet l'identification numérique, a conclu un accord avec "deux acteurs-clefs du monde international de l'IT (software): Microsoft et Adobe", a annoncé l'entreprise belge mardi par communiqué.

"L'authentification sans équivoque fournie par 'itsme' garantit que les clients peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin de manière rapide et sûre. Et la signature qualifiée 'itsme' offre aux consommateurs une manière très simple - et entièrement mobile - de signer des documents tout en bénéficiant du niveau de sécurité le plus élevé", explique Kris De Ryck, CEO de la société lancée en mai 2017.

Fort de 1,8 million d'utilisateurs, itsme peut désormais servir de méthode de connexion sur Microsoft Azure Active Directory B2C, qui traite chaque jour des milliards d'authentifications pour des millions d'utilisateurs. Il s'agit d'un service de gestion de l'identité et de l'accès des clients et des citoyens dans le cloud (CIAM Client and Citizen Identification).

La signature qualifiée est aussi désormais disponible sur Adobe Sign et "offre aux organisations la possibilité de procéder au routage, à la signature et au suivi de documents de manière entièrement numérique".

itsme permet l'identification, l'authentification, la confirmation d'une opération et la signature électronique légale d'un document. L'application a été développée par le consortium Belgian Mobile ID, qui réunit sept entreprises belges du marché du secteur bancaire et des télécommunications (Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC/KBC, ING, Orange Belgium, Proximus et Telenet).

