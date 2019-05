Alors qu'il y a traditionnellement quatre émissions de bons d'Etat par an (mars, juin, septembre et décembre), l'émission de juin 2019 n'aura pas lieu, a annoncé l'Agence de la Dette mardi, invoquant l'environnement de taux particulièrement anémiques. L'émission de décembre 2018 n'avait déjà pas eu lieu pour les mêmes raisons.

"L'environnement actuel des taux fait supposer que les montants collectés seraient similaires aux faibles résultats obtenus en septembre 2018 et mars de cette année", justifie l'Agence de la Dette, qui reprendra les émissions "dès qu'elle s'attendra à plus de succès".

Cette décision ne met pas en péril le programme de financement de 2019, rassure-t-on. À l'heure actuelle, 18,36 milliards d'euros ont déjà été émis à long terme, ce qui correspond à 60,7% du programme de financement pour 2019.

La dernière campagne de bons d'État (mars 2019) avait été souscrite à hauteur de 3,979 millions d'euros. Il s'agissait d'un montant plus élevé que les dernières campagnes qui avaient récolté respectivement 2,37 et 2,29 millions d'euros en juin et septembre 2018. Le taux de ce bon à 10 ans n'atteignait pourtant que 0,55%, soit le plus faible depuis décembre 2017.

Contrairement aux obligations linéaires (Olo), les bons d'État sont destinés essentiellement aux investisseurs particuliers.