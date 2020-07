KBC a acquis les droits exclusifs pour offrir des clips mobiles (near live clips) pendant les matches des cinq prochaines saisons de la Jupiler Pro League, indique vendredi KBC. Par ailleurs, KBC a également acquis des droits non exclusifs sur les résumés en ligne de tous les matches.

"À partir de la fin août, tous les fans de football, aussi bien ceux qui sont clients KBC que ceux qui ne le sont pas, pourront utiliser KBC Mobile pour voir les buts et les temps forts du match et tous les résumés à la fin du week-end de football. KBC Mobile est la seule app en Belgique à offrir 'Goal Alert'. Les fans de football à Bruxelles et en Wallonie pourront également suivre les buts et les temps forts via KBC Brussels Mobile et CBC Mobile", souligne KBC dans un communiqué.

"Avec 'Goal Alert' KBC veut offrir une solution conviviale au grand groupe de fans de football qui n'ont pas le temps de regarder un match complet, mais qui souhaitent suivre leur club préféré et/ou veulent avoir une vue d'ensemble de la compétition", ajoute KBC.

Pour ceux qui disposent un compte KBC-Plus payant, "Goal Alert" est inclus dans le prix. Les fans de football qui n'ont pas de compte KBC-Plus ou qui ne sont pas client KBC, paieront, selon KBC, un prix "très démocratique pour 'Goal Alert'".

"À partir de la fin août, tous les fans de football, aussi bien ceux qui sont clients KBC que ceux qui ne le sont pas, pourront utiliser KBC Mobile pour voir les buts et les temps forts du match et tous les résumés à la fin du week-end de football. KBC Mobile est la seule app en Belgique à offrir 'Goal Alert'. Les fans de football à Bruxelles et en Wallonie pourront également suivre les buts et les temps forts via KBC Brussels Mobile et CBC Mobile", souligne KBC dans un communiqué. "Avec 'Goal Alert' KBC veut offrir une solution conviviale au grand groupe de fans de football qui n'ont pas le temps de regarder un match complet, mais qui souhaitent suivre leur club préféré et/ou veulent avoir une vue d'ensemble de la compétition", ajoute KBC. Pour ceux qui disposent un compte KBC-Plus payant, "Goal Alert" est inclus dans le prix. Les fans de football qui n'ont pas de compte KBC-Plus ou qui ne sont pas client KBC, paieront, selon KBC, un prix "très démocratique pour 'Goal Alert'".