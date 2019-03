Pierre-Henri Thomas Journaliste Opinion

"Investisseur, avez-vous le goût du risque ?"

Il n'est pas une lettre d'investisseurs, pas un article financier ni un livre signé par un gourou de Wall Street qui ne ressasse cette règle : les actions sont un placement risqué, mais sur le long terme, elles constituent le meilleur investissement. Avec le temps, le risque diminue et finalement, l'investissement risqué n'est pas si périlleux. Il suffit d'un peu de patience, et l'on retrouvera toujours davantage que si on avait laissé dormir son épargne sur un livret.