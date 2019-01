Environ 72.000 personnes ont changé de banque via le service Bankswitching

Le justicier crépusculaire fête cette année ses 80 ans et le festival a mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement cet anniversaire.

Tout l'univers de Batman a été reconstitué dans une exposition qui entraîne les (très nombreux) visiteurs dans les lieux mythiques de l'idole des comics: la Batmobile, la Batcave, l'impressionnant asile d'Arkham, les toits de Gotham City...

On trouve également une soixantaine de dessins originaux des artistes (Jim Aparo, Kelley Jones, Neal Adams...) qui se sont succédé depuis 1939 pour immortaliser Batman.

"Batman ne possède aucun superpouvoir, il ne sait pas voler, il a besoin d'une voiture, mais il lutte pour le bien", rappelle Frank Miller, interrogé par un journaliste de l'AFP.

Lorsqu'il a repris la série mythique en 1986, Frank Miller a fait du héros né sous la plume de Bob Kane et le crayon de Bill Finger un personnage crépusculaire, le "chevalier noir" ("Dark Night").

"Batman fait peur et, en même temps, il peut nous sauver", dit-il. "Batman fait le boulot que personne d'autre ne fait. Il met de l'ordre dans le chaos".

"Batman, Robin des bois et Zorro"

La tentation est forte de comparer Batman, le riche héritier, à l'actuel président des États-Unis Donald Trump.

La question inquiète son agent mais fait sourire Frank Miller qui traîne derrière lui une solide réputation de réactionnaire après avoir durement critiqué le mouvement Occupy Wall Street de dénonciation du capitalisme financier en 2011.

"C'est vrai, dit le scénariste et dessinateur de Batman, il sont tous les deux riches, ce sont des héritiers". Mais, ajoute-t-il, "Bruce Wayne (le nom de Batman pour l'état-civil, ndlr) a perdu ses parents enfant, personne ne l'a aidé".

"Nous aurions besoin de davantage de Batman, de Robin des bois ou de Zorro", dit-il en souriant.

Récompensée à Angoulême par un Fauve d'honneur, l'oeuvre de Frank Miller, qui fêtera son 62e anniversaire dimanche, ne se résume pas à Batman.

Dessinateur et scénariste de "Daredevil", de la série "300" (adaptée au cinéma par Zack Snyder, de "Ronin", co-réalisateur du film "Sin City", il travaille actuellement sur une nouvelle série, "The Golden Child", racontant l'histoire de Lara et Jonathan, les enfants de Superman et Wonder Woman.