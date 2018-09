Dix ans après la crise financière, les banques n'ont pas réussi à retrouver la confiance des clients

Bien que la crise bancaire soit dix ans derrière nous et que depuis lors des mesures ont été prises pour rendre le secteur plus sûr, la confiance du client dans le secteur financier ne s'est pas rétablie, ressort-il d'une enquête menée par L'Echo et De Tijd. La fédération sectorielle Febelfin pointe également ce manque de confiance.