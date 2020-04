L'Union européenne dans son ensemble est à la traîne comparativement aux Etats-Unis, en ce qui concerne la digitalisation des différents secteurs de son économie, ressort-il lundi d'un rapport de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Seuls quatre pays européens font mieux que les USA quant à la digitalisation de leurs sociétés: le Danemark, les Pays-Bas, la République tchèque et la Finlande. Quant à la Belgique, elle se classe honorablement parmi les Etats-membres de l'UE, au-dessus de la moyenne d'"index de digitalisation" des 28 (en 2019, donc avec le Royaume-Uni).

Cet index imaginé par la BEI rend compte dans un chiffre de cinq éléments relatifs au fonctionnement des entreprises ou à leur attitude concernant les technologies numériques:

leur "intensité numérique"

l'infrastructure numérique

l'investissement dans les logiciels et données

l'investissement dans les améliorations du processus organisationnel

le système de monitoring stratégique.

La Belgique est classée parmi les pays "forts" européens, avec un score moins élevé que celui des Etats-Unis mais au-dessus de la moyenne de l'UE. Elle se situe juste derrière le Portugal et l'Estonie, devant le Luxembourg et la Croatie.

"En moyenne, les firmes européennes sont moins souvent pleinement numériques, adoptent moins et investissent moins dans les technologies numériques que leurs homologues américaines", note la BEI. La différence, en faveur des Etats-Unis, est particulièrement flagrante dans le secteur de la construction, note-t-elle. Dans ce secteur, 40% des firmes européennes sont partiellement voire "intégralement" digitales contre 61% du marché américain. Une société est considérée "intégralement" digitale si tout son business est organisé autour d'une ou de plusieurs technologies numériques. L'adoption plus lente en Europe de l'Internet des objets est notamment en cause, selon la BEI.

La Belgique se démarque

A travers quatre grands secteurs (construction, services, infrastructure et manufacture/industrie) et en examinant différentes technologies novatrices, c'est finalement dans l'impression 3D, dans les domaines de la construction et des infrastructures, que l'Europe tire malgré tout son épingle du jeu, avec une légère avance dans les chiffres sur les Etats-Unis. C'est également dans l'impression 3D, dans la construction spécifiquement, que la Belgique se démarque, avec un taux d'adoption de technologies plus élevé que ceux de l'UE et des USA. Ses scores sont également comparativement élevés pour ce qui est des technologies de réalité virtuelle et des plateformes dans le secteur des services, et dans l'usage de plateformes numériques et de "big data" ou intelligence artificielle dans le secteur des infrastructures.

Selon la Banque européenne d'investissement, la digitalisation prouve particulièrement sa valeur dans le contexte de la crise actuelle, liée au coronavirus. Cette crise est même vue comme "un point de basculement pour la digitalisation".

Les entreprises qui ont pleinement pris le tournant du numérique ont tendance à afficher une productivité supérieure à celle des autres, de meilleures pratiques de gestion et des qualités de croissance et d'innovation plus marquées, en plus de créer davantage d'emplois hautement rémunérateurs, observe le rapport. Une des faiblesses de l'UE est la présence de beaucoup de sociétés de petite taille, qui hésitent à investir dans une transformation digitale. Il y a par ailleurs trop de barrières à l'investissement pour les nouveaux entrants sur le marché.

Conclusion de la BEI: l'UE devrait veiller à créer un meilleur cadre réglementaire, qui encouragerait l'innovation et la digitalisation.

