Trois semaines après l'annonce par le gouvernement et le secteur financier des mesures de report de paiement en faveur des particuliers et des entreprises, les banques en ont déjà accordé plus de 160.000, indique vendredi Febelfin, la fédération du secteur financier. Le volume de crédits sous-jacent est de 6,9 milliards d'euros pour les particuliers et de 13,8 milliards pour les entreprises.

Depuis trois semaines, les particuliers touchés par la crise du coronavirus peuvent demander un report de paiement de leur crédit hypothécaire pendant une durée de six mois maximum s'ils répondent à certaines conditions. Les entreprises viables et les travailleurs indépendants peuvent, de leur côté, bénéficier d'un report de remboursement du capital jusqu'au 31 octobre 2020 inclus. Des crédits supplémentaires peuvent en outre être octroyés aux entreprises confrontées à des difficultés de paiement.

En date du 22 avril, les banques avaient déjà accordé un report de paiement de leur crédit hypothécaire à plus de 66.000 particuliers. Le volume de crédits sous-jacent est, ici, de 6,9 milliards d'euros, soit 104.000 euros par crédit, détaille la fédération du secteur financier.

Plus de 96.000 reports de paiement de crédits ont par ailleurs été accordés aux entreprises pour un volume de crédits sous-jacent de 13,8 milliards d'euros, soit 142.000 euros par crédit professionnel.

Febelfin assure que les banques traiteront le plus rapidement possible les demandes en la matière qu'elles recevront dans les semaines et mois à venir. Les particuliers et entrepreneurs sont invités à prendre contact rapidement avec leur banque s'ils sont confrontés à des problèmes de paiement.

