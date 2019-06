Cinq applications concrètes de la blockchain

Cette technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle, qui s'est fait connaître via le bitcoin et les monnaies virtuelles, s'apprête à coloniser tous les compartiments de l'économie. "La blockchain marque une nouvelle révolution dans quasiment toutes les industries, comme Internet il y a 20 ans, assure Clément Jeanneau, cofondateur du cabinet de conseil Blockchain Partner. On n'imagine pas le nombre de projets en cours de développement." Certains sont déjà passés au stade opérationnel. Exemples.

La "blockchain" permet de tracer l'intégralité du parcours de nos produits alimentaires. © Belgaimage