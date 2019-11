Argenta, Axa Banque, bpost, Crelan et vdk bank vont s'allier pour la gestion de leurs distributeurs de billets, annoncent les entreprises dans un communiqué commun diffusé mardi.

Ces acteurs bancaires ne posséderont plus leurs propres "mister cash", mais concluront ensemble un contrat de prestation de services auprès d'un tiers pour l'utilisation et l'entretien des distributeurs actuels.

"Grâce à cette collaboration intelligente, (les banques participantes) pourront continuer à offrir un service de haute qualité de manière efficace malgré la baisse des besoins de trésorerie", dit le communiqué. Les économies dégagées par cette opération devraient permettre d'investir dans des services comme le conseil personnalisé.

L'initiative fait suite à une étude réalisée en 2017 par Febelfin, l'organisation représentant le secteur financier, afin d'étudier les possibilités de coopération en matière de distributeurs automatiques. Elle repose sur l'idée que les banques abandonnent la possession de leurs distributeurs.

Argenta, Axa Banque, bpost, Crelan et vdk bank concluront ensemble un contrat de location de ces distributeurs auprès d'un tiers, qui sera également responsable de l'entretien et de l'exécution du placement sur les lieux retenus. Les banques conserveront leur propre stratégie commerciale et leur identité.

Le service commun sera introduit à partir de mi-2020. La création de la joint-venture est indépendante de la mesure temporaire d'Argenta visant à mettre ses distributeurs hors service.