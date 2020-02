Tandis que Keytrade s'associe avec Immoweb pour vendre des crédits hypothécaires, BNP Paribas Fortis se lance dans le courtage immobilier avec la société We Invest.

L'immobilier résidentiel est décidément un marché fort convoité par les temps qui courent. Après une année 2019 qui a vu les banques accorder des nouveaux prêts hypothécaires pour un montant record de 42 milliards d'euros (soit une croissance spectaculaire de 23 % par rapport à 2018), voici que Keytrade s'associe avec le site Immoweb sur le terrain du crédit-habitation. " En tant que premier site internet immobilier en Belgique, Immoweb est un partenaire logique pour Keytrade Bank non seulement en termes de visibilité mais aussi pour inciter davantage de Belges à envisager des alternatives numériques à la banque traditionnelle, indique le CEO de cette dernière, Thierry Ternier. Nous serons désormais présents directement sur le site d'Immoweb avec un simulateur qui permettra de calculer le montant des mensualités à rembourser en fonction de différents critères (valeur du bien, durée du prêt, etc.). " Bien évidemment, le candidat emprunteur aura la possibilité d'introduire une demande de prêt auprès de la banque en ligne avant éventuellement d'y souscrire (via sa formule de prêt hypothécaire numérique Keyhome). Et cela, " aux mêmes conditions que s'il venait directement chez Keytrade ", ajoute Thierry Ternier. Leader du marché hypothécaire avec un nouveau prêt octroyé sur quatre en 2019, BNP Paribas Fortis a, pour sa part, choisi de développer ses activités dans l'immobilier résidentiel en s'associant avec la société We Invest. Concrètement, We Invest et BNP Paribas Real Estate, la grosse filiale immobilière de la banque au logo vert, travailleront ensemble pour la réalisation de mandats d'achat octroyés par des investisseurs ou des clients en matière d'immobilier résidentiel neuf ou existant. Autrement dit, ils réaliseront ensemble des activités de courtage en immobilier résidentiel. " La signature de ce nouveau partenariat illustre les ambitions de BNP Paribas Real Estate de poursuivre son développement dans le secteur résidentiel, afin d'accompagner l'évolution des besoins de ses clients et de consolider sa position comme acteur de référence sur le marché immobilier belge ", indique Frédéric Van de Putte, CEO de BNP Paribas Real Estate. L'initiative de BNP rejoint quelque part celle développée voici trois ans déjà par Belfius, qui fut dès 2017 la première banque à proposer à ses clients disposant de plus de 250.000 euros d'investir dans des immeubles neufs d'appartements. Histoire, à l'époque, pour la banque publique (comme pour Keytrade et BNP Paribas Fortis aujourd'hui), d'aller chercher de nouvelles sources de revenus dans un contexte de taux d'intérêt historiquement bas.