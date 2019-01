Bon bulletin pour les banques belges, parmi les plus robustes d'Europe

Selon les calculs de l'économiste, les banques belges (Belfius, KBC, Argenta, Axa Banque, Dexia et Bank of New York Mellon) sont, avec un coefficient moyen de 18,77 % (CET1, noyau durs des fonds propres), celles en Europe dont les actifs pondérés par le risque sont les mieux couverts par des fonds propres, avec des ratios de so...