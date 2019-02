Bénéfice net en baisse d'ING pour l'année 2018, plombé par un scandale

Les performances du groupe ont été influencées par le versement de 775 millions d'euros en septembre dernier afin de solder une affaire de blanchiment d'argent avec les autorités néerlandaises. Ce scandale a notamment coûté son poste au directeur financier.

Le bénéfice sous-jacent avant impôts a lui progressé de 4,5% pour atteindre 7,5 milliards en 2018, ajoute la banque. "Nous constatons un besoin de davantage de discipline de coûts", ajoute Ralph Hamers, le CEO du groupe.

ING prévoit une croissance plus faible des prêts dans les services bancaires de gros, de possibles augmentations des dépenses réglementaires et une situation toujours difficile pour la rentabilité des marchés financiers. Le dividende s'élève à 0,68 euro par action pour l'année 2018, contre 0,67 en 2017. La clientèle d'ING a par ailleurs progressé d'un million d'unités au cours de l'année 2018 et s'élève désormais à 38,4 millions de personnes, ajoute encore la banque.