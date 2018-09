B-Hive, cette ruche à fintechs

Le quartier de la place Sainte- Gudule, à Bruxelles. C'est là, dans un immeuble situé non loin de la gare Centrale et de la Banque nationale, que B-Hive va s'installer d'ici la fin de l'année. La plateforme va en effet ajouter à ses locaux excentrés de Diegem une localisation en plein centre-ville, au sein de la toute nouvelle European House of Finance and Entrepreneurship, entité qui regroupera non seulement une série d'acteurs du secteur financier belge mais aussi des accélérateurs de start-up, des associations professionnelles, etc. But de cette nouvelle implantation pour B-Hive : gagner en visibilité et en accessibilité. " Nous croyons beaucoup à la position de Bruxelles comme point de rencontre européen entre les institutions financières, les investisseurs, les fournisseurs de services, les régulateurs et les fintechs elles-mêmes, indique Fabian Vandenreydt, président exécutif de B-Hive. C'est aussi l'idée d'avoir accès en un seul endroit à tout ce qui se passe en matière d'innovation financière en Belgique et de donner un visage à l'entrepreneuriat dans ce domaine. "

