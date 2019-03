Alors que la zone euro arrête sa production de billets de 500 qui faciliteraient les activités illicites, la Suisse relooke son billet de 1000

Alors que les banques centrales de la zone euro ont décidé de ne plus émettre de billets de 500 euros depuis le début de cette année, la Suisse revisite quand à elle le look de ses coupures de 1000 francs, soit... 882 euros. Toujours de couleur violette, le format du billet est désormais plus petit, et donc plus pratique, indique la Banque nationale suisse.