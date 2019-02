Allocations familiales: un montant de 10 euros sera versé à chaque famille lésée

"Nous avons entendu l'appel de la ministre régionale en charge du dossier, Alda Greoli, que nous avons rencontrée ce lundi matin. Avec son accord, nous prenons l'initiative de faire un geste vis-à-vis des familles concernées et de leur verser 10 euros", soit un total de 1,2 million d'euros entièrement financé par Famiwal, a-t-elle précisé.

"C'est un geste symbolique mais concret que nous voulons faire vis-à-vis de ces familles car nous savons que c'est important. Certaines d'entre elles attendaient 800 euros avant le week-end", a ajouté la directrice générale selon qui, par ailleurs, tous les montants dus ont désormais été versés.

Les paiements ont été effectués

"Les bonnes nouvelles sont arrivées ce lundi matin: les paiements ont été effectués sur les comptes bancaires autres que ceux de Belfius", a encore indiqué Françoise Abad Gonzalez en répétant que "l'erreur est à chercher du côté de la banque" alors que cette dernière affirme le contraire.

La faute à Famiwal, selon Belfius

Selon Belfius, en effet, Famiwal "n'a pas correctement rempli les fichiers de paiement, malgré les instructions transmises et répétées à plusieurs reprises, aussi bien oralement que par écrit, et les réunions tenues entre les deux acteurs entre le 8 août 2018 et le 4 février 2019". "Nous regrettons ce qu'il s'est passé mais nos fichiers de paiement ont été validés le 4 février et transmis à Belfius dans les temps afin que l'argent soit versé le 8 février. Nous ne pouvons pas faire plus que ce qui nous a été demandé", a de son côté assuré Philippe Charlier, le président du comité de gestion de la caisse d'allocations.

Autant de montants que de familles

"Notre métier, c'est de payer en temps et en heure les 170.000 familles affiliées à notre caisse, dont 30% ont un compte en banque chez Belfius. Nous mettrons tout en oeuvre, avec la banque, pour que cela ne se reproduise plus", a encore souligné Françoise Abad Gonzalez.

Une rencontre avec le responsable de Belfius pour la Wallonie est notamment prévue cette semaine de même qu'une réunion du comité de gestion de Famiwal.

Enfin, un centre d'appel d'urgence restera actif jusqu'à minuit ce lundi et le numéro gratuit 0800 13 008 est toujours accessible. "Les allocations familiales sont une matière complexe. Il y a quasiment autant de montants différents versés que de familles. Dans chaque train de paiements, on court donc le risque que l'un ou l'autre montant ne soit pas exact. Ce sont des cas isolés mais nous invitons les familles concernées à nous contacter", a conclu la directrice générale de la caisse régionale.