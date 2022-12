Même si les scores les plus élevés sont réalisés pendant l'été, la Belgique est une destination aussi plébiscitée en fin d'année avec plus de 3 millions de nuitées touristiques réservées en 2021. La Flandres Occidentale est quant à elle la région la plus visitée.

Si les touristes plébiscitent les mois de juillet et août pour partir en vacances, avec une forte concentration des activités à cette période, certains d'entre eux apprécient également la saison automnale.

C'est ce que révèle l'étude publiée hier par l'agence européenne des statistiques Eurostat. Ainsi, au niveau européen, 43% des nuitées touristiques de l'année 2021 ont eu lieu pendant les mois de juillet et août. Pour tous les pays de l'Union européenne, ce sont les mois où ils ont enregistré le plus de nuitées, la France restant la destination numéro une avec 83 millions de nuits réservées au mois d'août, suivi de l'Italie et de l'Espagne.

Des chiffres qui diminuent drastiquement pour la France et l'Italie les mois suivants, avec une baisse de plus de 70% de la fréquentation en octobre. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. L'Espagne par exemple, ne perd que 40% de sa fréquentation entre août et octobre, tout comme la Belgique.

Bruxelles-Capitale et le Brabant wallon préférés en octobre

C'est au mois de juillet que la Belgique a été la plus fréquentée par les touristes, avec plus de 5 millions de nuitées réservées en 2021. Et ces chiffres restent relativement élevés en septembre et octobre, avec plus de 3 millions de nuitées touristiques, et plus de 2 millions en novembre, ce qui est supérieur à la période de janvier à juin. La Belgique est donc davantage appréciée par les touristes en été et automne que pendant les saisons d'hiver et de printemps.

Les experts européens soulignent que le mois d'octobre a été le premier mois en nombre de nuitées dans quinze régions de l'Union européenne, généralement les régions où se trouvent de grandes villes comme Paris, Rome, Berlin ou ... Bruxelles.

En effet, parmi ces quinze régions européennes qui attirent davantage au début de l'automne se trouvent deux régions belges. Il s'agit de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon. La première enregistre plus de 400 000 nuitées touristiques au mois d'octobre 2021 et la deuxième, plus de 44 000.

Ce qu'on appelle communément l'arrière-saison est donc pour certaines régions, y compris en Belgique, davantage prolifique que la pleine saison. Enfin, la Flandre Occidentale reste la région belge la plus visitée, avec jusqu'à 2 millions de nuits réservées au mois d'août 2021.

