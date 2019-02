Ann Claes (JBC) et Pascal Léglise (Carrefour) couronnés CSR Professionals 2018

L'augmentation du nombre de dossiers soumis - 210 en 2019, soit deux fois plus qu'en 2018 - et de spectateurs dans la salle témoignent de l'ancrage croissant de ce prix dédié à la responsabilité sociétale. Cette dernière s'inscrit parfaitement dans l'air du temps compte tenu de l'attention accordée à la crise climatique, y compris au sein des entreprises. CSR est l'acronyme de Corporate Social Responsibility qui correspond en français à RSE ou Responsabilité Sociétale des Entreprises. En d'autres mots, les entreprises n'agissent pas uniquement dans un but lucratif, mais elles prennent également en considération leur impact sur l'homme et l'environnement.

