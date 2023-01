Publiée cette semaine, une étude de l'agence de statistiques européenne révèle que les Belges, comme le reste des Européens, dépensent de plus en plus dans leur logement et leurs courses. Au dépend des sorties culturelles et touristiques.

Les Belges dépensent de plus en plus d'argent dans leur logement et leurs courses. Et cela au dépend notamment des loisirs et des sorties culturelles. C'est ce que révèle une nouvelle étude d'Eurostat sortie cette semaine.

Ainsi en 2021, les dépenses liées au logement - incluant le gaz, l'électricité et l'eau - représentaient 25,3% des dépenses totales des ménages belges, soit un quart du budget. C'est 1,6 point de pourcentage (pp) de plus qu'en 2019, et 2,2 pp de plus qu'en 2010. L'augmentation constante des loyers et des factures de gaz et d'électricité pèse donc de plus en plus lourdement sur le budget des ménages.

Un autre quart des dépenses des Belges est dédié aux divers achats de produits et services, représentant 13,7% des dépenses des ménages, et à l'alimentation et boissons non-alcoolisées à 13,4%. Si les dépenses concernant les produits et services sont restées relativement stables depuis dix ans, ce n'est pas le cas pour les dépenses dans l'alimentation et les boissons non-alcoolisées. Ces dernières n'avaient pas dépassé la barre des 13% jusqu'en 2020, avec un pic à 14,2% des dépenses cette année-là.

Peut-être un effet du confinement, qui se reflète également dans les dépenses liées au transport, puisque celles-ci ont baissé de 1,6 pp par rapport à 2020 (à 9,6%). Plus de télétravail, donc moins de déplacement. Une diminution qui s'élève à 2,6 pp par rapport à 2010.

Les Belges dépensent moins dans les sorties

Toujours côté baisse des dépenses, les Belges ont réduit la part de leur budget dédiée aux loisirs et à la culture, qui représentait 7,8% des dépenses en 2021. C'est 1,3 pp de moins qu'il y a dix ans. Idem pour ce qui est du budget restaurant et hôtel, qui était au-dessus des 6% des dépenses totales depuis 2014, atteignant un pic à 6,7% en 2019, pour redescendre à 5,4% en 2021.

Si la pandémie est donc passée par là, il est difficile de savoir si les niveaux d'avant Covid vont être de nouveau atteints, alors que la part des dépenses dans le logement et l'alimentation ne va, elle, certainement pas baisser, bien au contraire.

