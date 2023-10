L’industrie européenne est à la traine par rapport à la Chine et aux Etats-Unis. L’ERT prévient, encore une décénnie et nous sommes fichus! On détaille dans ce journal / La Fédération belge de l’industrie alimentaire profite de la mission économique en Australie pour dégager un accord de libre échange. Un traité qui suscite quelques crispations / Le Proche Orient n’occulte pas l’Ukraine, c’est le message que l’Europe tente de faire passer à l’occasion du sommet d’Automne à Bruxelles