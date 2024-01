Le cabinet Mc Kinsey publie son rapport annuel sur les tendances, et les défis à venir. Résumé dans ce journal / L’électricité a prix négatif: 2023 a battu les records et la tendance se généralise. Explications dans un instant / Depuis le 1er janvier, le nutriscore se durcit. Le nouvel algorythme sanctionne davantage le sucre, le sel et les édulcorants. Cela a t’il un impact réel sur notre consommation. La rédaction s’est penchée sur la quesiton