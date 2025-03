Belfius va réinvestir dans les sociétés d’armement. Surprise : la banque n’exclut pas les armes nucléaires / La réforme du chômage pourrait accroître la pénurie dans certains métiers. Les formations de plus de deux ans ne seront plus couvertes par des allocations / Les droits de douanes sur l’acier et l’aluminium de Donald Trump touche le monde entier. Mais aussi les petits producteurs américains qui craignent pour leur avenir