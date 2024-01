Z-News lundi 29/01/23

Les agriculteurs ne baissent pas le ton et comptent bien mettre la pression jusqu’au sommet européen prévu jeudi à Bruxelles. On revient sur ce qui a mis le feu aux poudres dans ce journal / Les Etats-Unis semblent systématiquement parvenir à déjouer les prévisions des analystes. L’indice PCE indique une stabilisation de l’inflation, reste à voir comment la FED se positionnera cette semaine. On décrypte dans un instant / Un calendrier de performances énergétiques et un régime de sanctions seront votés cette semaine au Parlement Bruxellois. L’ordonnance est-elle réaliste pour lutter contre les passoires énergétiques? La rédaction s’est penchée sur la question.