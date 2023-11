De plus en plus de Belges refusent un héritage ou une succession. Leur nombre a augmenté de plus de 40% en 5 ans. Explications dans ce journal. / Sur le rail, le gestionnaire de réseau Infrabel a présenté aujourd’hui de nouveaux dispositifs de sécurité, 6 ans après l’accident de Morlanwelz / Les Belges vont beaucoup moins au restaurant et fréquentent davantage les fast-foods. La faute aux crises successives, selon une nouvelle étude de Comeos. .