Z-news lundi 18/09/23

La Fédération de la construction tire la sonnette d’alarme. Les faillites se multiplient et les créations d’entreprises dans le secteur sont pratiquement au point mort. / Les taux des prêts hypothécaires ne devraient, en revanche, plus augmenter chez nous. On fait le point dans ce journal avec aussi, en studio, le décryptage de Bruno Colmant /L’avenir est dans le pneu usagé. La société wallonne Risorce lève plus de 12 millions d’euros pour construire une usine de recyclage de pneu en région liégeoise