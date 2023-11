Les entreprises font de plus en plus appel à des freelances. Ces profils présentent certains atouts indéniables, on décrypte dans ce journal / Les indépendants en société cotisent de moins en moins, -25% en un an. Quels sont les raisons de cette baisse importante? Elements de réponse dans un instant / L’égalité des genres améliore la rentabilité des entreprises, c’est la conclusion d’une étude menée par BlackRock. Notre rédaction s’est penchée sur les chiffres