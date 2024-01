Z-News jeudi 18/01/23

L’intercommunale Vivaqua est au bord du gouffre et incapable de rénover son réseau. Mauvaise gestion ou reflet du mal du système des intercommunales? / Les chefs d’entreprise pourraient-ils rendre nos structures publiques plus efficaces? La rédaction du Trends tendance a posé la question à 6 managers actifs en politique. Olivier Mouton nous révèle les grands enseignements / La répartition des distributeurs de billets ne convainc pas le gouvernement; Il demande aux banques et à la BNB de se remettre autour de la table