Ce vendredi matin, Cécile Neven, la Ministre wallonne de l’énergie a confirmé que la réforme des primes énergie entrait bien en vigueur aujourd’hui. Jusqu’à présent 90% du montant des travaux pouvaient être couverts. Dorénavant, ce sera 70% pour les revenus les plus bas. 50% pour les revenus moyens et rien pour les plus fortunés.