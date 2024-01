Test-achats, l’organisation de défense des consommateurs, publie les derniers résultats de son analyse du panier alimentaire de décembre 2023. Le dernier mois de l’année confirme la tendance à la baisse de l’inflation. Une bonne nouvelle certes, mais sur le court terme. L’inflation diminue en ce moment, cependant cela ne se reflète pas toujours sur les prix des produits. Et si on regarde sur une période plus longue, le prix du panier des consommateurs a littéralement explosé, +30% !